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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوماً واحداً

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-24T13:18:50+0000
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوماً واحداً

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوما واحدا بسبب مناسبة دينية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المحافظ محمد الغزي "قرر تعطيل الدوام الرسمي الاحد المقبل في ذكرى شهادة الامام الكاظم يستثني من ذلك المصارف والاقسام الامنية الخدمية والصحية".

وكانت الأمانة العام لمجلس الوزراء قد أفادت في بيان، الخميس، بأنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق 27/2/2022، في الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة بغداد فقط؛ لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية والأمنية".

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