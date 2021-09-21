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محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-21T07:01:21+0000
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي مدة يومين

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين (27 و 28 أيلول) وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين .

وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الإدارية فيصل علي الشريفي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب توجيهات محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، سيتم تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، (27 و 28 أيلول الحالي) وذلك بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين".

وأضاف أن "العطلة تشمل الدوائر كافة في المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والمصارف".

وتابع أن "العطلة جاءت بهدف إتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لاداء زيارة الاربعين".

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

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