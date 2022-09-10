محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي باستثناءات كبيرة

شفق نيوز / أعلنت محافظة الديوانية، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين في المحافظة، بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وأصدر المحافظ، رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير الشعلان، "قرارًا بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين"، مستثنياً من القرار كلاً من (الدوائر الأمنية، فرق الصيانة والقطاعات البلدية، والفرق الميدانية التابعة للدوائر الخدمية، الدوائر الصحية كافة، طلبة المدارس الثانوية الذين يؤدون امتحاناتهم للدور الثاني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي للأيام (الثلاثاء والأربعاء، والخميس) المقبلة، بينما عطلت محافظة المثنى الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس فقط، وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية.