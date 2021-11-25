محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي يوم الخميس تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الحكومية يوم الأحد الموافق 28 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقرر رئيس الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام بالتاريخ المذكور "بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة شهداء جسر الزيتون الأليمة".

و حادثة "جسر الزيتون" أو ما تُعرف بمجزرة الناصرية هي سلسلة أعمال قتل مُمنهجة استهدفت المُتظاهرين العراقيين في مركز محافظة ذي قار بين يومي 28 تشرين الثاني-30 تشرين الثاني 2019، وقد سقط على إثرها زهاء 70 ضحية وأكثر من 225 جريحًا .