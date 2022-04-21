محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي السبت المقبل

شفق نيوز/ قررت محافظة ميسان جنوبي العراق، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى مقتل الإمام علي بن أبي طالب أبن عم نبي الإسلام محمد بن عبدالله وصهره.

واُغتيل علي بن ابي طالب على يد أحد الخوارج يُدعى عبد الرحمن بن ملجم في 21 رمضان 40 هـ/ 27 يناير 661 م في المسجد الكبير بالكوفة في العراق.

وعلي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، و أحد العشرة المبشرين بالجنة عند أهل السُنّة والجماعة، وأوّل الأئمة عند المسلمين الشيعة.

ويتوجه آلاف الزائرون من المسلمين الشيعة إلى مدينة النجف لإحياء ذكرى مقتل الإمام علي في مرقده بالغري.