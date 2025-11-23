محافظة عراقية تعطل الدوام الثلاثاء المقبل بمناسبة دينية

شفق نيوز - ذي قار

قرر مجلس محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الإسلام محمد بن عبد الله.

وقررت محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل 25 نوفمبر 2025، بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

كما أعلنت عدة محافظات أخرى، مثل كربلاء، عن تعطيل الدوام لنفس المناسبة.

ويحيي المسلمون الشيعة ما تُسمى "الأيام الفاطمية" ذكرى وفاة الزهراء التي اختلفت الروايات حول تحديد موعدها في أقوال مختلفة، وأشهر تلك الأقوال لتلك المناسبة هي ستة أيّام (3 من شهر جمادى الأولى) و (ثلاثة من جمادى الثانية).

وتبدأ الفاطمية الأولى تبدأ من يوم 13 إلى 15 جمادى الأولى، والفاطمية الثانية تبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس من شهر جمادى الثانية.