محافظة عراقية تطمئن أبناءها: الكوليرا تحت السيطرة

شفق نيوز/ أكد مدير عام صحة واسط، الدكتور جبار الياسري، يوم الأحد، أن موقف مرض الكوليرا في المحافظة "مسيطر عليه"، مشيراً إلى إصدار توجيهات "صارمة" لأصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها لمنع انتشار المرض.

وقال الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق بلد مستوطن لمرض الكوليرا، لذلك أعدت وزارة الصحة خطة تطبق سنوياً بهذا الخصوص، وبعد ظهور حالات إصابات بهذا المرض في بعض المحافظات، تم تطبيق الخطة المعدة استناداً للتوجيهات الوزارية ولخلية الأزمة في المحافظة".

وأوضح أن "محافظة واسط سجلت حتى الآن إصابة واحدة بمرض الكوليرا، لطفلة في قضاء الصويرة"، لافتاً إلى "وجود حالات أخرى مشتبه إصابتها بالمرض، وهي ترقد حالياً في ردهات العزل بانتظار نتائج الفحص المختبري من مختبر الصحة المركزي، وهم في حالة طبية مستقرة".

وأكد الياسري، أن "مرض الكوليرا مسيطر عليه في المحافظة"، مشيراً إلى أن "المؤسسات الصحية تمتلك كوادر طبية متدربة على تلك الحالات، فضلا عن وجود ردهات عزل خاصة بالأمراض المعدية، كما تتوفر الأدوية الخاصة بالمرض".

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي والوقائي، بيّن المسؤول الصحي، أن "هناك إجراءات وقائية منها القيام بحملات كبيرة للتوعية، وتوزيع الحبوب التعقيمية على القرى والأرياف والمناطق غير المخدومة بالماء الصالح للشرب، كما أن هناك جولات رقابية بالتعاون مع دائرة الماء لفحص نسبة الكلور للتأكد من أنها ضمن المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة".

وتابع: "لذلك يتم أخذ عينات من الماء الصالح للشرب من مخازن الماء الرئيسية، وفي الأنبوب الناقل، وعند المتلقي أيضا، وتكون هناك ثلاثة نماذج لفحص المياه، للتأكد من وجود مادة الكلور فيها".

وعن الإجراءات المتبعة في المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن لمنع انتشار مرض الكوليرا، نوه مدير عام صحة واسط، إلى وجود "توجيهات صارمة لأصحاب هذه الأماكن بهذا الخصوص، كما هناك جولات رقابية للكوادر الصحية مع الدوائر المختصة الأخرى على هذه الأماكن لمتابعة تطبيق التوجيهات، من بينها منع تقديم السلطة والخضروات، واستخدام قناعي الماء والملاعق وغيرها ذات الاستعمال الواحد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بمرض "الكوليرا" إلى 160 حالة مؤكدة وحالتي وفاة، منذ بداية العام الحالي 2022.