محافظة عراقية تطمئن المزارعين بشأن ملوحة مياه الآبار وآثارها

شفق نيوز/ طمأن مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في ديالى، باسم خلف يوم الخميس، المزارعين بعدم وجود ارتفاع في معدلات ملوحة مياه الآبار ببعض المناطق إلى حد عدم صلاحية واستخدامه.

وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة ملوحة مياه الآبار في ديالى متفاوتة من منطقة إلى أخرى ولا توجد آبار غير صالحة للاستخدام بسبب مشكلات الملوحة".

وأضاف أن "نسبة الملوحة في مياه الآبار بشكل عام 70% وتتفاوت صلاحيات استخدامها للزراعة في الترب الطينية الصلبة والترب الرملية"، مشيرا إلى أن "الآبار صالحة لاستخدامات الإرواء وتأمين المياه للثروة الحيوانية".

واعتبر المسؤول الحكومي، ارتفاع معدلات ملوحة الآبار "أمرا واقعاً بسبب الجفاف وتناقص مناسيب المياه الجوفية"، داعيا في الوقت ذاته المزارعين الى "اعتماد أساليب الري الحديثة بالتنقيط والمرشات لتقنين المياه وضمان تأمينها لأكبر مساحات زراعية وتفادي أضرار المياه المالحة".

وتعد ديالى المحافظة الأكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين.

وباتت تهدد هذه الأزمة بنزوح عشرات القرى الزراعية وهلاك عشرات الآلاف من الدوانم والبساتين المثمرة، إضافة إلى إلغاء الخطط الزراعية، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالثروة الحيوانية بشتى جوانبها.