محافظة عراقية تطمئن الطلبة بخصوص المدارس الكرفانية

شفق نيوز / طمأنت مديرية تربية واسط، يوم الخميس، الطلبة والأهالي بإنهاء وجود المدارس الكرفانية في المحافظة.

وقال معاون مدير تربية واسط للشؤون الإدارية، ثامر القطبي، لوكالة شفق نيوز، إن "المدارس الكرفانية البالغ عددها ٤٠ مدرسة في المحافظة، بدأ العمل على إزالتها، لتلافي حدوث حريق في هذه الأبنية التعليمية".

وأضاف القطبي، أن "المحافظة شهدت إزالة ٢٠ مدرسة حتى الآن، وتم تقسيم الطلبة على المدارس المجاورة الأخرى"، لافتاً إلى "وجود خطة بناء مدارس في المحافظة ويبلغ عددها ٤٨ مدرسة عن طريق تنمية الأقاليم".

وأشار إلى أن "الاستعداد جارٍ على الشروع بإنشاء المدارس عن طريق الاتفاقية الصينية، وتم افتتاح ٤٥ مدرسة، وهناك مدارس أخرى ستكون جاهزة قريباً".