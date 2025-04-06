محافظة عراقية تطلق حملة لزراعة 70 ألف شجرة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في كركوك، يوم الأحد، عن إطلاق حملة لزراعة 70 ألف لزيادة المساحات في المحافظة.

وقال المعاون الفني لمحافظ كركوك، قاسم إبراهيم حافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة المحافظة عقدت اجتماعاً موسعاً مع مدير البيئة ومسؤولي قسم المتابعة، والمشرف على التصميم الأساس، والمشاريع في بلدية كركوك، وشعبة الحدائق، وممثل بلديات كركوك، ومديرية الزراعة، وعدداً من الشركات المنفذة لمناقشة المواقع المقترحة لزراعة الأشجار".

وتابع أن "إدارة المحافظة وجهت بسرعة إنشاء المساحات الخضراء وفق الخطط المعدة والمواقع المحددة من قبل البلدية والبلديات والتي ستباشر الشركات بزراعتها إلى جانب تشجير مداخل المدينة وضفاف نهر الخاصة وإنشاء المرآبين الجنوبي والشمالي".

وكشف حافظ أن "المشروع يستهدف زراعة 50 ألف شجرة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتخصيص 20 ألف شجرة لمحافظة كركوك وبذلك يكون المجموع 70 ألف شجرة، وهذه أوسع حملة تطلق في كركوك لزيادة المساحاتالخضراء".