محافظة عراقية تطلق "حملة كبرى" ضد المتسولين تطال الأحداث أيضا

شفق نيوز / بدأت شرطة نينوى، يوم الاثنين، "حملة كبيرة" لاعتقال وتوقيف المتسولين في شوارع المحافظة وفي الأماكن العامة داخل مدينة الموصل.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الحملة انطلقت وبدأت مفارز مراكز الشرطة باعتقال وتوقيف كل متسول حتى الأحداث الذين يقفون في التقاطعات والشوارع".

وأوضح المصدر، أن "التوجيهات جاءت بتوقيف جميع المتسولين وتدوين أقوالهم وعرضهم على القضاء ليتخذ الاجراء القانوني بحقهم".

ولفت المصدر إلى أن "مفارز الشرطة اعتقلت حتى الآن عشرات المتسولين في شوارع المدينة ونقلتهم إلى مراكز الشرطة".

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من توجيه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، بالقضاء على ظاهرة التسول في محافظة نينوى.