محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

شفق نيوز / أطلقت محافظة ديالى، يوم السبت، حملة بعنوان (لقاح مليون مواطن)، والتي تهدف لتطعيم مليون شخص حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة التلقيح التي أطلقت في المحافظة، تتم عبر منافذ التلقيح المنتشرة في عموم الأقضية والنواحي والقرى"، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى "تحصين سكان ديالى من خطر كورونا وتحولاته الخطيرة والمميتة".

وترافق الحملة، بحسب فاضل، حملات "توعية وتثقيف في المؤسسات والدوائر الحكومية للتشجيع على تعاطي اللقاح باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة خطر وباء كورونا".

ودعا فاضل، الأهالي والجهات الحكومية، إلى "التعاون مع كوادر صحة ديالى لانجاح الحملة وتحصين الصحة المجتمعية وتفادي كوارث صحية كبيرة خلال الفترات القادمة".

وتشهد ديالى وعموم المحافظات ارتفاعاً كبيراً بإصابات كورونا، وسط تلويح بإعادة فرض حظر التجوال وفرض قيود الوقاية بسبب عدم الالتزام بضوابط الوقاية والعزوف عن تعاطي اللقاحات المتوفرة.