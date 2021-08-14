سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-14T05:35:35+0000
محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

شفق نيوز / أطلقت محافظة ديالى، يوم السبت، حملة بعنوان (لقاح مليون مواطن)، والتي تهدف لتطعيم مليون شخص حتى نهاية العام الحالي.

وقال مدير الصحة العامة في دائرة صحة ديالى، نبيل فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "حملة التلقيح التي أطلقت في المحافظة، تتم عبر منافذ التلقيح المنتشرة في عموم الأقضية والنواحي والقرى"، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى "تحصين سكان ديالى من خطر كورونا وتحولاته الخطيرة والمميتة".

وترافق الحملة، بحسب فاضل، حملات "توعية وتثقيف في المؤسسات والدوائر الحكومية للتشجيع على تعاطي اللقاح باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة خطر وباء كورونا".

ودعا فاضل، الأهالي والجهات الحكومية، إلى "التعاون مع كوادر صحة ديالى لانجاح الحملة وتحصين الصحة المجتمعية وتفادي كوارث صحية كبيرة خلال الفترات القادمة".

وتشهد ديالى وعموم المحافظات ارتفاعاً كبيراً بإصابات كورونا، وسط تلويح بإعادة فرض حظر التجوال وفرض قيود الوقاية بسبب عدم الالتزام بضوابط الوقاية والعزوف عن تعاطي اللقاحات المتوفرة.

related

بسبب الحروب وكورونا.. أكثر من 30% من سكان ديالى في خانة الفقر

Date: 2020-12-05 16:47:04
بسبب الحروب وكورونا.. أكثر من 30% من سكان ديالى في خانة الفقر

محافظة عراقية تعلن خلوها من أية إصابة بـ"كورونا"

Date: 2020-03-14 09:36:07
محافظة عراقية تعلن خلوها من أية إصابة بـ"كورونا"

كورونا تغلق صفا دراسيا في ديالى لمدة اسبوعين

Date: 2021-01-04 08:17:26
كورونا تغلق صفا دراسيا في ديالى لمدة اسبوعين

الصحة العراقية تنشر معلومات وقائية عن فيروس كورونا

Date: 2020-02-05 10:55:40
الصحة العراقية تنشر معلومات وقائية عن فيروس كورونا

اصابة وزير وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا

Date: 2021-03-23 17:32:51
اصابة وزير وقائد عسكري كبير بفيروس كورونا

إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

Date: 2021-07-18 15:12:17
إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا

Date: 2020-03-25 06:27:53
إصابة عائلة عراقية بفيروس كورونا في إيطاليا

العراق يسجل 2456 اصابة جديدة بفيروس كورونا

Date: 2021-05-16 12:57:36
العراق يسجل 2456 اصابة جديدة بفيروس كورونا