محافظة عراقية تطلق تحذيراً: نتعرض لعاصفة ترابية تسبب الجلطات فلا تخرجوا من المنازل

شفق نيوز/ حذرت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الاثنين، من تسجيل جلطات وتضرر في الجهاز التنفسي نتيجة العاصفة الترابية الشديدة التي تجتاح عدة مدن في البلاد.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الموجة التي تضرب العراق محمل بالأتربة غاية في الضرر للجهاز التنفسي (مادة PM 2.5 )، وهذه المادة تسبب الجلطات، حيث أن تأثيرها مثل تٲثير الدهون الضارة التي تضر بجدار الأوعية الدموية".

واكدت تسجيل 138 حالة ٳختناق لحد الساعة الثامنة لصباح اليوم والاعداد في تزايد.

كما دعت الالتزام بالاجراءات الصحية وعدم مغادرة المنزل الا في الحالات القصوى مع ضرورة ارتداء كمامة الوجه وحمل الادوية اللازمة والبخاخ، في حال كنت مصابا بمرض الربو يجب حمل قنينة ماء لمنع الجفاف، والاتصال بالرقم المجاني ١٢٢ في حالة طلب المساعدة او الارشاد