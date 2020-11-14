محافظة عراقية تطالب بحلول امنية لمناطق مهددة بخروقات دموية

شفق نيوز/ طالبت صلاح الدين، يوم السبت، الوزارات الامنية بحلول ناجعة في مناطق مهددة بخروقات وحوادث دموية جنوب شرقي المحافظة.

وقال نائب المحافظ اسماعيل الهلوب لوكالة شفق نيوز، "نطالب السلطات الامنية بوضع حلول فاعلة وناجعة لمناطق قاطع الفرحاتية ومحطة بلد، جنوب شرقي صلاح الدين في اطراف قضاء الاسحاقي على خلفية المجزرة التي تسببت بمصرع 12 شخصا بين مغدور ومخطوف".

وأضاف، الهلوب، أن مناطق الفرحاتية ومحطة بلد بحاجة لحلول امنية مطمئنة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتمنع وقوع اي حوادث او خروقات جديدة يدفع ضحيتها السكان المدنيين.

وعن نتائج التحقيق بمجزرة الفرحاتية، اكد الهلوب، أن "الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالتحقيق لم تبلغنا باي نتائج حتى الان".

وشهدت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي مجزرة دموية نفذتها قوة مجهولة باختطاف 12 مدنياً من منطقة "الفرحاتية " التابعة لناحية الاسحاقي واعدام 8 منهم و4 اخرين مازال مصيرهم مجهولاً.