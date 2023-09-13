محافظة عراقية تشكو 3 مشاكل تتسبب بكوارث بيئية وتحصد أرواح المواطنين

شفق نيوز/ أشّر النائب عن محافظة واسط، باسم الغريباوي، يوم الأربعاء، ثلاث مشاكل رئيسية تعاني منها المحافظة، تتسبب بعضها بكوارث بيئية وتحصد أرواح المواطنين.

وقال الغريباوي لوكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الأولى هي وحدات معالجة المياه الثقيلة، التي هي من المشاريع الاستراتيجية، وتم استلام خمس وحدات معالجة، وقسم منها استلم منذ عام 2013، إلا أنها لحد الآن مجرد تحويل دون معالجة للمياه، ما يعتبر كارثة على نهري دجلة والفرات".

وعن المشكلة الثانية، أوضح النائب، أنها "تتعلق بالطرق الرئيسية والخارجية التي هي من اختصاص المديرية العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة البلديات والاشغال، فهذه المشاريع أما متلكئة أو تسير ببطء، خصوصاً مشروع إكساء الطريق الرابط بين بغداد وواسط الذي يسجل حوادث يومية".

وأضاف، "أما المشكلة الثالثة، فهي أن المحافظة لم تُنصف بالموازنة الثلاثية، ولم تشمل بالصناديق والبرامج الخاصة وغيرها، رغم أن مساحتها ضعف مساحة كربلاء بثلاثة أضعاف".

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي قال في وقت سابق إن حصة واسط من الموازنة لا تساوي 30% من الحاجة الفعلية لديمومة المشاريع وإكمال المشاريع المستمرة والدخول بالتزامات جديدة