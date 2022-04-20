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محافظة عراقية تسجل أول حالة وفاة بـ"الحمى النزفية"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-20T06:32:55+0000
محافظة عراقية تسجل أول حالة وفاة بـ"الحمى النزفية"

شفق نيوز / سجلت محافظة النجف (180 كم) جنوب غربي العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، أول حالة وفاة مؤكدة مختبرياً بمرض الحمى النزفية.

والحمى النزفية، مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

وأبلغ مصدر محلي في النجف، وكالة شفق نيوز، أن "الحالة المتوفاة بمرض الحمى النزفية هي مواطن من أهالي قضاء المشخاب، ويمتهن القصابة".

يشار إلى أن محافظات عراقية أخرى سجلت إصابات ووفيات بمرض الحمى النزفية، بينها نينوى وذي قار، وكان قد أعلن قسم الصحة العامة في الناصرية مطلع نيسان الجاري، إصابة 20 حالة بالمرض منذ بداية العام الجديد، توفي منها 8 حتى الآن.

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