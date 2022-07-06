سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة عراقية تسجل أعلى نسبة إصابات بالكوليرا

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-06T07:40:02+0000
محافظة عراقية تسجل أعلى نسبة إصابات بالكوليرا

شفق نيوز/ اعلن قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى نسبة اصابة بمرض الكوليرا في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر مدير القسم، حسين رياض لوكالة شفق نيوز، ان "قسم الصحة العامة سجل اليوم إصابة 9 أشخاص بمرض الكوليرا دفعة واحدة كأعلى نسبة إصابة منذ تسجيل الإصابات بالمرض قبل 10 أيام".

وبين، ان "عدد المصابين بلغ 23 اصابة لغاية الآن، ولم تسجل بينهم اي حالة وفاة"، مشيرا إلى ان "بين المصابين طفلين فقط".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بمرض "الكوليرا" إلى 160 حالة بينها حالتا وفاة، منذ بداية العام الحالي 2022.

related

أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-06 11:40:22
أكثر من 150 إصابة جديدة بكورنا بـ3 محافظات عراقية

ذي قار تسجل 6 اصابات جديدة بمرض الكوليرا

Date: 2022-06-27 08:05:29
ذي قار تسجل 6 اصابات جديدة بمرض الكوليرا

العراق يسجل 69 حالة وفاة واكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا بعضها بسبب "وليمة"

Date: 2020-06-19 19:12:20
العراق يسجل 69 حالة وفاة واكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا بعضها بسبب "وليمة"

محتجون ينهالون بالضرب على حماية مبنى حكومي جنوبي العراق

Date: 2022-05-25 07:24:33
محتجون ينهالون بالضرب على حماية مبنى حكومي جنوبي العراق

السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

Date: 2021-07-17 10:41:05
السيطرة على حريق اندلع بمستشفى في ذي قار.. صورة

محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

Date: 2020-06-14 12:01:16
محافظتان عراقيتان تجتازان المئتي اصابة بكورونا خلال ساعات

العراق يعلن أكثر من 4500 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-25 12:56:53
العراق يعلن أكثر من 4500 اصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-21 18:32:53
العراق يسجل رقما قياسيا جديد بـ87 حالة وفاة وأكثر من 1600 اصابة جديدة بكورونا