محافظة عراقية تسجل أعلى نسبة إصابات بالكوليرا

شفق نيوز/ اعلن قسم الصحة العامة في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى نسبة اصابة بمرض الكوليرا في المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر مدير القسم، حسين رياض لوكالة شفق نيوز، ان "قسم الصحة العامة سجل اليوم إصابة 9 أشخاص بمرض الكوليرا دفعة واحدة كأعلى نسبة إصابة منذ تسجيل الإصابات بالمرض قبل 10 أيام".

وبين، ان "عدد المصابين بلغ 23 اصابة لغاية الآن، ولم تسجل بينهم اي حالة وفاة"، مشيرا إلى ان "بين المصابين طفلين فقط".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة بمرض "الكوليرا" إلى 160 حالة بينها حالتا وفاة، منذ بداية العام الحالي 2022.