محافظة عراقية تسجل رقماً "مرعباً" لحوادث الحريق في النصف الاول من العام الحالي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن احصائية بعدد حوادث الحريق التي أصابت المحافظة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاحصائية الرسمية بعدد حوادث الحريق التي ساهمت فرق الدفاع المدني باخمادها والتي سجلت في محافظة ذي قار خلال النصف الاول من عام 2023 بلغت 754 حادث حريق"، لافتا إلى ان " التماس الكهربائي كانت له الاغلبية بحصول حوادث الحريق، حيث تسبب بقرابة الـ300 حادث".

وبين المصدر، ان "الخسائر المادية في هذه الحرائق تجاوزت الـ5 مليارات دينار عراقي".

وأضاف المصدر، ان" فرق الدفاع المدني اشتركت بـ16 حادث انقاذ خلال النصف الأول من العام الحالي، وكانت الوفيات في هذه الحوادث 22 حالة وفاة ".