محافظة عراقية تسجل أرقاماً "مرعبة" بحالات الانتحار خلال 2021

شفق نيوز/ كشفت منظمة مدنية مختصة، يوم السبت، إحصائيات "مرعبة" عن حوادث الانتحار خلال عام 2021، فيما عزت أسباب الانتحار إلى مشكلات نفسية ومعيشية، دعت إلى اطلاق خطة مجتمعية وحكومية لمواجهة هذه الآفة.

وقال مدير منظمة ديالى لحقوق الإنسان، طالب حسين الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت 88 محاولة وحادثة انتحار خلال عام 2021، تركزت أغلبها بين النساء والفتيات، لأسباب ودواع متعددة".

وأضاف الخزرجي، أن "المحافظة سجلت 34 محاولة انتحار, 33 منها للإناث وواحدة لرجل، فيما سجلت 54 حادثة انتحار انتهت بالموت؛ 34 منها لإناث و17 حادثة أخرى بين الذكور".

وأوضح أن "حالات الانتحار بين النساء تمت عبر أساليب الشنق أو العقاقير الطبية فيما تمت حوادث الانتحار بين الذكور عبر الاطلاقات النارية أو الشنق"، لافتاً إلى عدم "تسجيل أي حادث انتحار تحت تأثير المخدرات".

وبين الخزرجي، أن "أبرز أسباب الانتحار في المحافظة الوضع المعيشي والمشكلات الاجتماعية إلى جانب التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف والمشجعة على ثقافة الانتحار بمختلف أنواعها" .

وأشار مدير منظمة ديالى لحقوق الإنسان، إلى وجود "حوادث جنائية سوقت على أنها حوادث انتحار، لكن التحقيقات الأمنية والجنائية كشفت عكس ذلك"، مطالبا السلطات القضائية والأدلة الجنائية بـ"التقصي المكثف عن حوادث الانتحار وتفادي اختلاط وربط الجرائم الجنائية بحوادث الانتحار لأهداف ودواع شخصية، أو تأثيرات التقاليد الاجتماعية في المحافظة".

ودعا الخزرجي، إلى "إطلاق خطة مجتمعية متكاملة بين المنظمات المدنية ودوائر الشرطة والصحة والعدل، لمواجهة آفة الانتحار وتطويقها عبر حملات توعية وتثقيف وإغلاق جميع مواقع التواصل المحرضة على الانفلات والعنف المجتمعي".