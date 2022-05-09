محافظة عراقية تسجل ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية وتحجر حالات مشتبه بها

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، ارتفاعاً جديداً بوفيات الحمى النزفية، وحجرت 5 حالات مشتبه بإصاباتها بالمرض.

وأبلغ مصدر طبي وكالة شفق نيوز، أن "عدد الوفيات بالحمى النزفية بلغت 7 حالات، بعد ان تم تسجيل وفاة رجل وامرأة جديدين".

وأضاف المصدر، ان "الأجهزة الطبية حجرت 5 اشخاص للاشتباه باصابتهم بالمرض، حيث تم ارسال عينات لبغداد لغرض اجراء الفحص المختبري لعيناتهم وبيان اصابتهم من عدمه".

وسجلت المحافظة امس الأحد، 30 إصابة بفيروس الحمى النزفية وخمس حالات وفاة (واحدة قادمة من محافظة ميسان، واخرى توفيت قادمة من محافظة المثنى)"، وفق ما ابلغ به مصدر طبي وكالة شفق نيوز.

يشار إلى أن محافظة ذي قار تسجل منذ أيام عدة إصابات بالحمى النزفية لتتصدر باقي المحافظات العراقية التي ما زالت أغلبها خالية من هذا المرض، باستثناء نينوى وكركوك والنجف والمثنى وميسان والبصرة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.

يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الزراعة العراقية، منذ 10 أيام، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان، حسب قولها.