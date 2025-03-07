محافظة عراقية تستنفر قطاع الكهرباء تحسباً لموجة أمطار غزيرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء كركوك، يوم الجمعة، استنفار طواقمها استعداداً لمواجهة موجة أمطار غزيرة متوقعة في المحافظة.

وقال مدير دائرة التوزيع، ليث طلعت علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وجهت قطاعات الصيانة كافة للعمل على استنفار الفرق الفنية لضمان تقديم خدمة كهربائية مستقرة وآمنة لسكان المحافظة خلال الأحوال الجوية المتوقعة".

وأشار علي، إلى "توجيه فرق الصيانة لمراجعة شبكة التوزيع وفحص الأعمدة والمحولات والأسلاك، بهدف اكتشاف أي نقاط ضعف قد تتأثر بالأمطار الغزيرة أو التقلبات الجوية"، مؤكداً إلى أهمية "التنسيق الوثيق بين القطاعات المعنية كافة وتفعيل خطط الطوارئ لضمان سرعة الاستجابة في حال حدوث أي خلل أو انقطاع في التيار الكهربائي".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الإدارة على تقديم خدمة موثوقة للمواطنين وتقليل تأثير الأحوال الجوية الطارئة على شبكة الكهرباء، ما يسهم في حماية الممتلكات العامة والخاصة"، لافتاً إلى "متابعة تطورات الأحوال الجوية لتعديل خطط العمل بما يضمن استعداداً أمثل لمواجهة أي ظروف طارئة".

وفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تساقط الأمطار مع حدوث عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.