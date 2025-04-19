محافظة عراقية تستنفر طواقمها بعد حالتي وفاة بالحمى النزفية و14 إصابة

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في صلاح الدين، يوم السبت، استنفار طواقمه وزيادة إجراءات حملة الرش والتغطيس للحد والسيطرة على بؤر الإصابة لمرض الحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري بالمحافظة إحسان خالد البزوني، لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى البيطري التعليمي في صلاح الدين مستمر بحملة الرش والتغطيس المجانية للحد والسيطرة على مرض الحمى النزفية في المحافظة"، لافتاً إلى أن "ملاكات المستشفى من الأطباء البيطريين والكوادر الساندة بعدد من الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة لمنع انتقال العدوى ومن أجل الحد من انتشار مرض الحمى النزفية".

وأكد البزوني: "قيام المستوصفات البيطرية كافة في المحافظة بالاستمرار بحملة الرش والتغطيس المجانية طيلة أيام الأسبوع وكذلك بأيام العطل"، مشيرا إلى "توجيه المربين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد والسيطرة على الوباء".

وبين، أن "كوادر المستشفى البيطري وجميع المستوصفات وبكل طاقاتهم يعملون من أجل بيئة خالية من الأوبئة من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي"، موضحا أن "هناك تنسيقا مستمرا مع الجهات لمراقبة مواقع الذبح العشوائي".

وأكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، صحة المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، فيما كشفت عن تسجيل 14 إصابة في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام، إن "آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة".

وأشار، إلى أن "حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح اليوم، والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضاً"، موضحا ان "ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4، اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد، فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها".

هذا وأفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بتسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، وسط تحذيرات من تفشي المرض مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر للوكالة، إن "ممرضاً شاباً يُدعى يادكار نوري، في العقد العشرين من عمره ويعمل ضمن كوادر دائرة صحة كركوك، توفي متأثراً بمضاعفات نزيف حاد ناتج عن إصابته بالحمى النزفية".

وأشار إلى أن "نوري كان قد أُصيب بالمرض قبل أيام، وتم إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت ما أدى إلى وفاته"، موضحاً أن "هذه الحالة تُعد الثانية بعد وفاة رجل من أهالي ناحية تازة خورماتو جنوبي المحافظة في وقت سابق".