محافظة عراقية تستعد لاستحداث أربع نواحٍ وقضائين

شفق نيوز/ كشف النائب عن بابل حسين السعبري، يوم الثلاثاء، عن حراك مع الحكومة المحلية للمحافظة لاستحداث أربع نواحٍ ورفع المستوى الإداري لناحيتين إلى قضاء.

وذكر السعبري، لوكالة شفق نيوز، أن "استحداث نواحي (السياحي، والفرات، والبيادر، والخميسية) ورفع المستوى الإداري لناحيتي (الحمزة الغربي، والشوملي) إلى قائممقامية، كان مطروحاً منذ عام 2018، وحصل في وقتها على تصويت مجلس المحافظة، لكنه تأجل لأسباب فنية تتعلق بالحدود وأعداد السكان".

وأضاف: "لكن بعد اكتمال التعداد السكاني صار من الممكن إكمال هذه الخطوة، حيث أظهر التعداد أن سكان تلك المناطق يفوق الحد الأدنى الذي هو 50 ألف نسمة للقائممقامية، و30 ألف نسمة للناحية، لذلك سيتم قريباً إرسال كتاباً إلى مجلس المحافظة ليصوت أعضاء المجلس على هذه المناطق، ومن ثم مصادقة رئاسة الوزراء عليها".

وأوضح السعبري، أن "الهدف من هذا الاستحداث هو لإمكانية شمولها بالموازنات والخدمات البلدية، حيث إن هذه المناطق لاتزال تعامل على اعتبارها مناطق ريفية لحد الآن، بينما هي أصبحت تتمتع بكثافة سكانية، لذلك هناك حاجة إلى رفع مستوى معاملة تلك المناطق".

وأشار إلى أن "رفع المستوى الإداري لهذه المناطق، لا يشكل عبئاً إضافياً على الموازنة الاتحادية العامة، حيث إن المحافظة موازنتها ثابتة، لكنها عندما يتم توزيعها لا تشمل هذه المناطق على اعتبارها قرى وأرياف".

وخلص إلى القول: "لكن بتحوليها لنواحٍ وقائممقاميات، سيتم إعادة توزيع أموال المحافظة لتحصل على جزء منها أسوة بباقي النواحي والقائممقاميات، وهذا ما سينعكس على رفع مستوى الخدمات فيها، لأن مدير الناحية والقائممقامية هو من يرفع موازنة خطته إلى المحافظ".