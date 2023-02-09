محافظة عراقية ترفع دعوى قضائية ضد وزارتين تطالب فيها بترليوني دينار

شفق نيوز/ أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الخميس، رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يطلب فيها بمبلغ تريليونا دينار عراقي للمحافظة عن مستحقات (البترودولار).

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المياحي رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهما (وزير المالية - اضافة لوظيفته و وزير النفط - اضافة لوظيفته) بتأدية المبلغ المقدر اثنان تريليون دينار عراقي مستحقات (البترودولار) المخصصة للمحافظة بموجب المادة (44\8) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم المعدل والمادة (2\أولاً\هـ) من قانون الموازنة لعام 2016 والمادة (2\أولاً\4\د\هـ) من قانون الموازنة لعام 2017 والمادة (2\أولاً\5) من قانون الموازنة لعام 2018 والمادة (2\أولاً\5) من قانون الموازنة لعام 2019 المادة (2\أولاً\4\د\هـ) من قانون الموازنة لعام 2021 لامتناع المدعى عليهما عن تسديد المستحقات المذكورة آنفاً.

وحددت المحكمة الاتحادية العليا يوم 2023-02-19 لنظر الدعوى، وفقا للبيان.