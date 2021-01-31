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محافظة عراقية تدرس الإغلاق لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-31T10:55:58+0000
محافظة عراقية تدرس الإغلاق لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بخلية أزمة مواجهة فيروس كورونا في دائرة صحة ذي قار، اليوم الأحد، عن وجود مقترح باغلاق المحافظة لمواجهة التفشي الجديد للجائحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مقترحا رفعته خلية الازمة المشكلة في صحة ذي قار إلى ديوان المحافظة يطلب إغلاق المحافظة لمدة 14 يوما قبل فقدان السيطرة".

وأضاف، أن "هناك زيادة ملحوظة في إعداد المصابين بالفايروس خلال الفترة الماضية وهي شبيه بالفترة التي اصيبت بها ذي قار خلال العام الماضي 2020 ".

وتابع، أن "الخلية تعاني من عدم متابعة مسؤولي المحافظة لملف الفايروس وأنهم يعتمدون على ما تقوله الحكومة المركزية فقط".

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