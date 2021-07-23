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محافظة عراقية تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-23T17:03:13+0000
محافظة عراقية تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، حظر دخول غير الملقحين إلى دوائر الدولة في أول إجراء من نوعه على صعيد العراق.

وقال محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا والتي اعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا".

وأضاف أن "الدوائر ستعتمد كارت (بطاقة) التلقيح  ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى".

واردف الخفاجي بالقول، "وجهنا السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية".

واشار محافظ ذي قار ان "الهدف من القرارات الجديدة هو لتقليل انتشار العدوى وحث المواطنين  للتوجه الى مراكز التلقيح التي تم مضاعفة عددها موخرا، ومساعدة المؤسسات الصحية بالمحافظة التي تعمل بكل جهد واخلاص لمواجهة   فايروس كورونا".

وتابع بالقول، "في الفترة الماضية بدأت المؤشرات تشير إلى تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في المحافظة، جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة في المجتمع".

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