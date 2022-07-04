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محافظة عراقية تحصي حرائق اليوم وتؤكد: لم تخلف خسائر

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T17:14:53+0000
محافظة عراقية تحصي حرائق اليوم وتؤكد: لم تخلف خسائر

شفق نيوز / أعلنت محافظة بابل، يوم الاثنين، حصيلة حرائق اندلعت في مناطق متفرقة منها، والتي تمكنت لاحقاً من إخماد نيرانها وتحجيم الضرر.

وأوضح مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "حريق مركز قضاء المحاويل، تم إخماده بعد اندلع بكدس من الحطب داخل قطعة قريبة على الدور السكنية".

وأضاف المصدر، أن "حريقاً آخر أخمدته فرق الدفاع المدني، بعد اندلاعه بغرفة في الطابق الثاني من دار سكنية في منطقة الجمجمة، وحدت من توسع النيران وانتشارها".

وأشار إلى أن حريقاً ثالثاً نشب بقصب وحشائش في بزل على طريق حلة - ديوانية، خلف معامل غاز الحلة، اخمدته فرق الإطفاء، ومنعت توسع النيران وانتشارها إلى داخل المعمل والدور السكنية القريبة من موقع الحادث".

وخلص المصدر، إلى أن "الحريق الرابع والأخير، تم إخماده بعد نشوبه في قصب وحشائش ضمن منطقة المهناوية، ونجاح فرق الإطفاء بمنع توسع النيران وانتشارها إلى البساتين المجاورة وبدون أية أضرار بشرية".

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