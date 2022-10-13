محافظة عراقية تحذّر من فيضانات محتملة في الشتاء: شرّ على المدن

شفق نيوز/ حذرت الحكومة المحلية في الديوانية، يوم الخميس، من فيضانات محتملة، في حال هطول أمطار غزيرة خلال موسم الشتاء المقبل، بسبب عدم انجاز مشروع المجاري وخطوط مياه الأمطار في المحافظة.

وقال النائب الأول للمحافظ، فارس وناس، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة الديوانية لديها مشكلة في ما يتعلق بمشروع المجاري، كون الشركة المنفّذة للمشروع متلكئة وبطيئة في العمل".

من جانبها نفّذت دائرة المجاري حملات عدة لتنظيف السواقي وخطوط المجاري القديمة في المحافظة، "لكنها غير قادرة على استيعاب مياه الأمطار الغزيرة"، وفق وناس.

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن "الأمطار خير للأراضي الزراعية التي هي في أمسّ الحاجة إليها، لكنها في الوقت نفسه شرّ على المدن التي تعاني من نقص في بناها التحتية، وفي خطوط المجاري ومياه الأمطار على وجه الخصوص".

وأكد أن "انجاز مشروع المجاري سيجعل مركز المحافظة بمأمن من الفيضانات التي تسببها مياه الأمطار، أما أقضية المحافظة فإنها بحاجة إلى نحو 100 مليار دينار، باستثناء قضاء البدير، فقد بلغت نسبة الانجاز فيه 95%، على خلاف بقية الوحدات الإدارية التي في بعضها خط معالجة واحد فقط".

ولفت إلى أن "المبالغ التي رصدتها الحكومة الاتحادية من قانون الأمن الغذائي لقطاعات المحافظة غير كافية، كون مشاريع المجاري باهظة الثمن، لذلك تبقى المشكلة قائمة في ظل عدم انجاز خطوط المجاري وجريان مياه الأمطار بسبب المشاكل الفنية".