محافظة عراقية تجري اكثر من 26 مليون مكالمة في يومين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الجمعة، إجراء أكثر من 26 مليون مكالمة وإرسال أكثر من 16 مليون رسالة قصيرة عبر شبكات الهاتف النقال في مدينة النجف خلال مراسيم إحياء وفاة النبي محمد.

ووفقاً للبيانات الإحصائية لشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد فقد أجرى زائري مرقد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف 26،583 مليون مكالمة هاتفية بدءاً من الـ12 وحتى الـ14 عشر من شهر أيلول الجاري، فضلاً عن إجراء 766،66 ألف مكالمة دولية، وفقاً لبيان صادر عن هيئة الاعلام والاتصالات ورد لوكالة شفق نيوز.

كما أرسل الزائرون خلال نفس الفترة 16،204 مليون رسالة قصيرة SMS وكان معدل تناقل البيانات عبر الإنترنت المقدم من شركات الهاتف النقال بواقع 865 تيرابايت.

وفي إطار مراقبة الطيف الترددي والمتابعة الميدانية لخدمات شركات الاتصال العاملة في البلاد، فقد نفذت الفرق الفنية للهيئة 2583 فحصا تقنيا بواسطة 29 فريقا ميدانيا والذي أخذ على عاتقه حل جميع الاختناقات التي تتعرض لها شبكة الاتصالات بصورة آنية.