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محافظة عراقية تبشر سكنة العشوائيات

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-26T19:22:53+0000
محافظة عراقية تبشر سكنة العشوائيات

شفق نيوز / طمأنت محافظة كربلاء، يوم الخميس، أبناء المحافظة الذين يسكنون الدور العشوائية، بعدم شمولهم بحملة "الشهيد عبير الخفاجي" لإزالة التجاوزات.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه بإطلاق حملة لرفع التجاوزات في مناطق البلاد كافة، واطلق عليها حملة "الشهيد عبير" الذي قتل على يد أحد المتجاوزين أثناء تأدية عمله في محافظة كربلاء.

وأوضح قائممقام مدينة كربلاء، حسين المنكوشي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحملة التي أطلقت لازالة التجاوزات، لا تمس الدور العشوائية للفقراء والمساكين الذين عصف بهم الدهر".

وبشر المنكوشي، المواطنين بـ"عدم وجود حملة لإزالة تجاوزات للفقراء والمساكين"، مؤكداً أن "الأحياء العشوائية لم تشمل بالإزالة، ولا يوجد قرار بإزالة أي بيت، باستثناء التجاوز الذي يقع على المشاريع التي تهم الأحياء ويتم تعويضهم بسكن آخر".

وتابع "لدينا وقفة بعد التفويض الذي منحه رئيس الوزراء إلى المحافظين من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية حسب القانون ٤٥ من قانون المحافظات غير المنتمية بإقليم لسنة ٢٠٠٨ المعني بمعاقبة المتجاوزين على الأراضي الزراعية لسنة ١٩٨٤، وتمت مصادرة الكرفانات المتخذة كمحال لبيع البستنة والأراضي الزراعية المفتتة".

وأشار المنكوشي، إلى أن "دعوى قضائية أقيمت بحق المفتتين (المعنيون بتقسيم الأراضي) بعد عدم التزامهم بالشروط الواجب تقديمها إلى رئيس الوحدة الإدارية ومن ثم مقارنتها بمخطط قطاعي لهذه المنطقة يشمل عرض الشوارع وكذلك وجود بعض المرافق الحيوية كالمراكز الصحية".

وأكد أن "الحملة مستمرة وتطال حيتان الفساد"، لافتاً إلى وجود "حملة مع مديرية نقل الطاقة الكهربائية والحفاظ على محرمات الأبراج من التجاوزات".

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