محافظة عراقية بلا كهرباء لمدة يومين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية توزيع كهرباء ديالى، يوم الاربعاء، انه سيتم إطفاء التيار الكهربائي لعدد من المناطق في المحافظة لمدة يومين لإنجاز أحد المشاريع.

وقال اعلام المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه ضمن استعداداتها لفصل الصيف المقبل، سيتم اطفاء التيار الكهربائي من قبل فرع شبكة نقل الطاقة الكهربائية بديالى عن الخطوط الغربية١+٢/ ١٣٢ ك.ف، وبلدروز١+٢/ ١٣٢ ك.ف، المغذيات لقضاءي بعقوبة وبلدروز والنواحي التابعة لهما، ونواحي السلام والغالبية والجديدة.

وبين ان إطفاء الكهرباء سيبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً ليومي الخميس والجمعة المقبلين.

واوضح ان الغرض من هذا الاجراء هو لإكمال أعمال مشروع تشييد خط الجنوبية ١٣٢ ك.ف - ديالى ٤٠٠ ك.ف، ولغرض الإسراع في انجاز العمل وإدخال الخط للخدمة لتغذية محطة بعقوبة الجنوبية ١٣٢ ك.ف، والذي بدوره سيساهم في استقرار وزيادة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية.