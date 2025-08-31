محافظة صلاح الدين تعطل الدوام بمناسبة زيارة دينية

شفق نيوز - صلاح الدين

وجَّه محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الأحد، بتعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين بمناسبة ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان، أن الفحل قرر تعطيل الدوام "بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين للمشاركة في الفعاليات والمراسم الخاصة بها".

ويستثنى من العطلة الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات الوزارية و النهائية في المدارس والجامعات للدور الثاني، وفقا للبيان.

والإمام الحسن العسكري، هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت في المذهب الشيعي الاثني عشري، ووُلد في المدينة المنورة عام 232 هـ، وانتقل مع والده الإمام علي الهادي، إلى سامراء بالعراق حيث قضى معظم حياته تحت رقابة الدولة العباسية.

وتوفي الإمام الحسن العسكري في سامراء عام 260هـ، ودُفن في الضريح المعروف وسط مدينة سامراء، والذي يُعد من أبرز المزارات الشيعية في العراق.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى وفاته سنوياً، ويُشار إليه بأنه أب للإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.