محافظتان تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت كركوك وصلاح الدين، يوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقال محافظ صلاح الدين بدر الفحل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس، باستثناء الدوائر الخدمية".

وأضاف "وذلك لأكمال عملية نقل صناديق الاقتراع والمستلزمات الفنية وتسليم المدارس التي استخدمت كمراكز اقتراع".

وإلى كركوك، فقد قرر المحافظ ريبوار طه، "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس".

وبين ان "العطلة جاءت تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الدولة والكوادر التربوية، الذين عملوا بكل تفانٍ وإخلاص لإتمام العملية الانتخابية بنجاح في محافظتنا العزيزة".