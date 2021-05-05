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محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-05T14:34:43+0000
محافظة ذي قار توضح حقيقة إضافة أسماء جديدة للتعيين في الشركات النفطية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ديوان محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن حقيقة تسلم المحافظة قائمة جديدة بمطالب المعتصمين لغرض التعيين في الشركات النفطية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المعلومات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي عن تسلم إدارة المحافظة قائمة بـ500 اسم من المعتصمين لغرض التعيين في الشركات النفطية لا أساس لها من الصحة".

وأكد أن "القوائم السابقة للمعتصمين صادرة عن الإدارات السابقة للمحافظة وفيها قرابة 1000 اسم للمعتصمين الراغبين بالتعيين في الشركات النفطية"، مبيناً أن "المعتصمين طالبوا إدارة المحافظة الجديدة بتحديث القوائم السابقة وقامت الإدارة بتلبية طلبهم".

وبين المصدر، أن "المعتصمين الواردة أسمائهم في تلك القوائم سيقومون بمراجعة الجهات المختصة في بغداد لغرض ترويجها ولا علاقة لإدارة المحافظة بذلك"، مشيرا إلى أن "وزير النفط الاتحادي قام بزيادة أعداد التعيينات المخصصة  لذي قار من 350 درجة وظيفية إلى 1000 درجة".

وأشار الى ان "وزارة النفط لم تحدد الآلية التي ستطلق بها هذه الدرجات الوظيفية، لكن المعلومات المرجحة بشأن إطلاقها ستكون عبر (بوابة إلكترونية) لضمان حقوق خريجي المحافظة"، موضحا أن "ذي قار لديها حاليا 2150 معتصماً يطالبون بالتعيين من المجالات التخصصية كافة وأبرزها القانون والإعلام والاقتصاد".

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أشهر، اعتصامات وتظاهرات يومية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة تردي الخدمات وتوفير فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل.

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