محافظة ذي قار تعطل الدوام ثلاثة أيام بفعل درجات الحرارة

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ثلاثة أيام في المحافظة جراء ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت الحكومة المحلية في بيان اليوم، إنه نظرا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والتي تجاوزت 50 درجة مئوية و ستستمر حتى يوم الثلاثاء ، ولغرض اتاحة المجال أمام ابناء المحافظة للقيام باعمال عاشوراء، و كذلك مراسيم الحزن والعزاء لليوم العاشر من محرم الحرام فقد تقرر تعطيل الدوام الرسمي لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء (7- 8 -9 آب/ أغسطس 2022) في جميع المؤسسات والدوائر التابعة اداريا للحكومة المحلية في ذي قار.

ووفقا للبيان فإنه يستثنى من ذلك المؤسسات الامنية، والصحية والاقسام البلدية و فرق الصيانة الخاصة بدوائر الماء والكهرباء والطلبة الذين يؤدون الامتحانات النهائية.