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محافظة جنوب العراق تعلن تخفيفاً بإجراءات حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-13T11:04:53+0000
محافظة جنوب العراق تعلن تخفيفاً بإجراءات حظر التجوال

شفق نيوز / أعلنت محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الخميس، تخفيف إجراءات حظر التجوال الشامل، مراعاة لظروف المعيشة وصعوبة الوضع الإقتصاي.

واشترط محافظ الديوانية (رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة) زهير الشعلان، بعد قراره هذا "غلق داخل المحافظة ومنع التنقل بين قضاء وآخر وناحية وأخرى".

وسمح الشعلان، أيضا بـ"فتح مراكز التسوق والمحال التجارية، بشرط الإلتزام بالتباعد الإحترازي وإرتداء الكمامات وعدم تجمع أكثر من أربعة زبائن داخل المحل أو مركز التسوق".

كما وسمح بإعادة "فتح المطاعم للتوصيل المنزلي فقط، وإن اضطر الحال فلا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص التواجد داخل المطعم الواحد، مع الإلتزام بالتباعد الإحترازي وارتداء الكمامات والتعفير المستمر".

ووافق الشعلان، على "فتح الحركة أمام المركبات، بشرط عدم تواجد أكثر من ثلاثة أشخاص داخل مركبات التكسي مع التشديد على ارتداء الكمامات، وفتح محال الحلاقة بشرط عدم تواجد أكثر من شخصين داخل المحل مع التشديد على إرتداء الكمامات والتعفير المستمر".

وكلف محافظ الديوانية، لجنة مشتركة من الأمن الوطني وشرطة النجدة بـ"رصد الحالات المخالفة، وتفعيل نظام الغرامات لكل من يخالف الفقرات أعلاه".

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