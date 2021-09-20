محافظة جنوبية تفرز 7 آلاف قطعة أرض سكنية

شفق نيوز/ كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، يوم الاثنين، عن مصادقة الحكومة المحلية على فرز ٧ آلاف قطعة أرض سكنية.

وقال المياحي لوكالة شفق نيوز، "صادقنا رسمياً على فرز 7000 قطعة أرض تم استملاكها في مدخل كوت - بغداد، تخصص للتوزيع على شرائح متعددة من أبناء محافظتنا".

وأضاف أن "الفرز جاء بعد جهد ومتابعة كبيرة استمرت لأشهر من قبل بلدية الكوت و زراعة واسط والتسجيل العقاري و إشرافنا المباشر على الإجراءات".

وتابع المياحي بالقول، "لدينا اكثر من 10 الف قطعة في نفس المكان جاري العمل على اكمال المسوحات لها، ووجهنا بتخصصها إلى الشرائح المشمولة أيضا".