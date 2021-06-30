محافظة جنوبية تعطل الدوام الرسمي بسبب موجة الحر

شفق نيوز / أعلنت محافظة ميسان، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بسبب حرارة الجو.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن ديوان المحافظة، وورد لوكالة شفق نيوز.

وحصلت الوكالة أيضاً على كتاب صادر عن مكتب محافظ ميسان، تضمن "تعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة كافة، ليوم غد الخميس، بالإضافة على تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة ظهرا، ابتداء من الأحد المقبل الموافق 4 تموز، ولغاية يوم الخميس 8 تموز".

وكانت عدة إدارات محلية في المحافظات إضافة إلى وزارة العدل قد قررت تقليص ساعات الدوام الرسمي أو تعطيل الدوام في أيام محددة جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.