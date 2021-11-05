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محافظة جنوبية تشكو نقصاً كبيراً بتوزيع المناهج الدراسية وتؤشر تصرفات "ضارة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-05T14:49:42+0000
محافظة جنوبية تشكو نقصاً كبيراً بتوزيع المناهج الدراسية وتؤشر تصرفات "ضارة"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الجمعة، عن نقص كبير في توزيع المناهج الدراسية في المحافظة.

وقال معاون مدير تربية المثنى علي ساجت الخزعلي لوكالة شفق نيوز إن "نسبة تجهيز الكتب المدرسية هذا العالم وصلت إلى 50 بالمئة لطلبة المدارس الابتدائية، أما فيما يخص المدارس المتوسطة فبلغت 5 بالمائة فقط ".

وتابع أن "الكوادر التدريسية باشرت بإعطاء الدروس رغم معاناة نقص الكتب التي تعاني منها التربية".

وفي سياق آخر وضح الخزعلي، أن عدداً من الأهالي في المحافظة منعوا كوادر التربية من نقل كرفانات من منطقة المملحة شمال غرب المحافظة الى مناطق أخرى".

واكد أن "تلك المنطقة حصلت على مدرسة جديدة ولم تعد بحاجة إلى صفوف كرفانية"، مشيراً إلى أن "تلك التصرفات تضر بالواقع التربوي وتؤدي إلى نقص في مدارس اخرى بحاجة إلى صفوف كرفانية لحين إكمال بناياتها".

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