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محافظة تعيد فتح الطرق مع بغداد بعد نجاح خطة حماية الزائرين

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-25T07:00:08+0000
محافظة تعيد فتح الطرق مع بغداد بعد نجاح خطة حماية الزائرين

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، يوم السبت، إعادة فتح جميع الطرق بين  أقضية المحافظة والعاصمة بغداد، وذلك بعد نجاح وانتهاء خطة حماية الزائرين المشاة.

وأبلغ مصدر في شرطة ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "خطة حماية الزائرين المشاة حققت نجاحا كبيرا دون حوادث أو خروق"، مبيناً أن "قوات الأمن أنجزت الخطة بجميع المضامين وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية".

في سياق متصل، أوضح مسؤول المواكب الحسينية في ديالى، علي أحمد طاهر، لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الزائرين من سكان ديالى والذين اتجهوا إلى بغداد تجاوز ٢٠٠ ألف زائر، أغلبهم مشاة وقسما منهم قطع أكثر من ١٢٠ كم للوصول إلى بعقوبة".

وأضاف طاهر، أن "أصحاب  المواكب والزائرين أظهروا التزاماً كبيراً بالتعليمات والضوابط الأمنية وبتعاون مثالي أثمر عن نجاح الخطة".

ويحي الزائرون الشيعة، سنويا مراسم زيارة الإمام الحسين في العشرين من شهر صفر، وذلك عبر توجه عدد كبير منهم مشياً على الأقدام باتجاه مرقده في مدينة كربلاء.

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