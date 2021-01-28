محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

شفق نيوز/ اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، اليوم الخميس ان محافظة ذي قار شهدت اعلى معدل سنوي للغبار المتساقط خلال العام 2019.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اعلى المعدلات السنوية لكمية الغبار المتساقط خلال عام 2019 كانت في محافظة ذي قار وبواقع 35 غم/ م2 ".

وأضاف أن "اقل معدل سنوي للغبار المتساقط كان في محافظة واسط وبمعدل سنوي بلغ 7 غم/م2".

ومن جهه اخرى "اشار الى ان اعلى معدل سنوي لتركيز الغاز SO2في محافظة بغداد (محطة الوزيرية وساحه الاندلس) بواقع 0.038 جزء بالمليون ".

ونوه الى ان "اقل معدل سنوي سجل في محطه الخستاوي التابعة لمحافظه بابل بواقع 0.009 جزء بالمليون".