محافظة بغداد تؤكد السيطرة على تصريف مياه الأمطار: استنفرنا جميع آلياتنا

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، الأربعاء، عن السيطرة على تصريف مياه الأمطار في العاصمة لليوم الثالث على التوالي، مؤكدة استنفار تام لملاكاتها وآلياتها العاملة.

وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، وجّه بمواصلة الجهد الخدمي وتكثيف العمل الميداني لمديرية مجاري محافظة بغداد والدوائر الساندة كالبلديات والماء والوحدات الإدارية، والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لسحب مياه الأمطار وتشغيل تام للمحطات".

ولفت إلى "سيطرة محافظة بغداد على كمية الأمطار المتساقطة في مناطق أطراف العاصمة، مشيراً إلى أن "المحافظة استنفرت تام لملاكاتها وآلياتها العاملة ولليوم الثالث على التوالي.

وأشار إلى أن "العمل لا يزال مستمراً لحين الانتهاء من جميع الأعمال…".

وتشير تقارير جوية إلى أن موجة الأمطار ستظل مستمرة حتى الأسبوع المقبل، وسط توقعات بموجة أمطار أكثر غزارة بمنخفض جوي يضرب البلاد يوم الجمعة المقبل.