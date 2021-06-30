سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد تفصح عن أسباب شحة المياه

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T11:11:38+0000
بغداد تفصح عن أسباب شحة المياه

شفق نيوز/ كشف مدير ماء محافظة بغداد رعد خيري، يوم الأربعاء، أسباب شحة المياه في بعض مناطق مركز العاصمة وحزام بغداد.

وعزا خيري في بيان اليوم، "أسباب شح المياه الى تردي واقع الكهرباء الوطنية، وتذبذب التيار للخطوط المغذية للمشاريع المائية، والتي هي بطبيعة الحال مستثناة من القطع المبرمج"، لافتا الى "ان من اسباب شح المياه ايضا هو انقطاع تجهيز الانهر الفرعية المنصوب عليها محطات السحب، مثل نهر 9 نيسان، الخاصة بتغذية قواطع مديرية ماء المحافظة".

واضاف: "ان مديرية ماء محافظة بغداد وبتوجيه من محافظ بغداد محمد جابر العطا، شكلت غرفة عمليات لغرض عمل إجراءات سريعة وآنية لتلافي شح المياه التي تعاني منها مناطق اطراف بغداد"، لافتا الى انه تم "عقد اجتماع في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، وحضور نواب وممثلين عن وزارة الاعمار والاسكان والموارد المائية لغرض انجاز المشاريع المتلكئة ضمن اعمال وزارة الاعمار والاسكان في النهروان والزهور المركزي".

واشار مدير ماء محافظة بغداد، الى وجود مشاريع مركزية متلكئة من بينها مشروع الحل الدائم في قضاء النهروان، ومشروع ماء الزهور المركزي، المحال من قبل وزارة الاعمار والاسكان في عام 2012 والتي لم تنجز منها اي محطة من محطات للاستفادة منها رغم مرور اكثر من 10 سنوات ، حيث لاجدوى من هذه المشاريع اذا ما استمرت الشركات المنفذة للمشروع بالتكلؤ". 

واوضح، "ان وضع الماء في النهروان خاضع للفحوصات من قبل وزارة الصحة والبيئة، وهنالك تقارير شبه يومية، أما بخصوص المعالجة فهي من مسؤولية وزارة الإسكان والإعمار".

related

وثيقة .. أمانة بغداد تقرر إزالة تماثيل ونصب في العاصمة

Date: 2021-03-25 12:39:33
وثيقة .. أمانة بغداد تقرر إزالة تماثيل ونصب في العاصمة

الداخلية تنشر عناصر الشرطة المجتمعية في مولات بغداد للحد من التحرش بالنساء

Date: 2019-08-24 17:08:14
الداخلية تنشر عناصر الشرطة المجتمعية في مولات بغداد للحد من التحرش بالنساء

بغداد.. مصرع شخصين جراء نيران اندلعت بمادة سريعة الاشتعال

Date: 2020-08-16 12:49:11
بغداد.. مصرع شخصين جراء نيران اندلعت بمادة سريعة الاشتعال

صور.. تظاهرات في 3 محافظات ومطالبات بـ"إسقاط النظام"

Date: 2021-04-27 19:00:01
صور.. تظاهرات في 3 محافظات ومطالبات بـ"إسقاط النظام"

اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

Date: 2021-01-05 12:46:05
اهالي مناطق شرق القناة يبتكرون "حلاً سحرياً" لمعالجة النفايات العشوائية

محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا

Date: 2020-03-09 09:25:11
محافظة عراقية تعلق تنظيم عقود الزواج وجانب من بغداد يخلو من كورونا

7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

Date: 2021-06-04 19:00:59
7 فرق تسيطر على حريق سوق الرضوي ببغداد

صور.. بغداد تهيئ كنيستين لزيارة البابا

Date: 2021-03-02 15:56:24
صور.. بغداد تهيئ كنيستين لزيارة البابا