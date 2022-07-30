محافظة بغداد تعلن تسعيرة جديدة للمولدات الأهلية والحكومية لشهر آب

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، يوم السبت، تسعيرة جديدة للامبير للمولدات الاهلية والحكومية في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب (الثامن) للمولدات الأهلية والحكومية (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً بـ (٧٠٠٠ )، سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

كما ستكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ٨٠٠٠ (ثمانية الاف دينار)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وفقاً للبيان.

ويكون سعر الأمبير ( ١٤٠٠٠ )، أربعة عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

واشار البيان الى "تخويل مسؤولي الوحدات الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده، وتخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية إضافة (١٠٠٠ - ٢٠٠٠)، دينار للأمبير الواحد للمولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية".

وشددت المحافظة على "الإلتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".