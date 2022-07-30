سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظة بغداد تعلن تسعيرة جديدة للمولدات الأهلية والحكومية لشهر آب

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T17:39:19+0000
محافظة بغداد تعلن تسعيرة جديدة للمولدات الأهلية والحكومية لشهر آب

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، يوم السبت، تسعيرة جديدة للامبير للمولدات الاهلية والحكومية في المحافظة.

وذكر بيان لإعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب (الثامن) للمولدات الأهلية والحكومية (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً بـ (٧٠٠٠ )، سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية".

كما ستكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ٨٠٠٠ (ثمانية الاف دينار)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية، وفقاً للبيان.

ويكون سعر الأمبير ( ١٤٠٠٠ )، أربعة عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

واشار البيان الى "تخويل مسؤولي الوحدات الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده، وتخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية إضافة (١٠٠٠ - ٢٠٠٠)، دينار للأمبير الواحد للمولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية".

وشددت المحافظة على "الإلتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".

related

البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين

Date: 2020-02-15 11:26:23
البرلمان يخاطب محافظة بغداد والمالية بشأن عدم التعاقد مع المحاضرين

بعد انتقادات واسعة.. محافظ بغداد يلغي تكليف ابن شقيق "عالية نصيف" بمهام مدير "ناحية الحرية"

Date: 2022-07-08 17:04:41
بعد انتقادات واسعة.. محافظ بغداد يلغي تكليف ابن شقيق "عالية نصيف" بمهام مدير "ناحية الحرية"

رغم التحذيرات.. بغداد تصدر عدة تعليمات لـ"زائري الكاظمية"

Date: 2020-03-10 09:24:10
رغم التحذيرات.. بغداد تصدر عدة تعليمات لـ"زائري الكاظمية"

صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية

Date: 2021-05-21 07:48:47
صيف العراق ينعش أسواق "مولدات" الكهرباء وسط عجز المنظومة الوطنية

البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

Date: 2020-09-27 14:08:43
البرلمان العراقي يوجه اتهاماً خطيراً الى محافظ بغداد

بزيادة حصص الوقود واعتماد البديل.. ديالى تنهي إضراب المولدات الأهلية

Date: 2022-06-02 13:34:31
بزيادة حصص الوقود واعتماد البديل.. ديالى تنهي إضراب المولدات الأهلية

محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

Date: 2021-08-03 17:22:14
محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"

Date: 2021-12-07 15:05:47
بغداد تستأنف العمل بلجنة فرعية لتعويض ضحايا "الإرهاب"