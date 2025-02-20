محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل بالتزامن مع تشييع نصرالله

شفق نيوز/ قرر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي مطلع الأسبوع المقبل بالتزامن مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وذكر قسم الإعلام في محافظة بغداد ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العلوي أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل في ديوان المحافظة والدوائر التابعة للمحافظة، استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد.

وبين أن التعطيل يأتي "إكراماً وتقديراً لمراسم تشييع الشهيد حسن نصرالله، وكون هذه المناسبة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبياً مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".