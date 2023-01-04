محافظة بغداد تستنفر جهودها لتصريف مياه الأمطار في أطراف العاصمة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة بغداد، يوم الأربعاء، استفسار الجهود الخاصة بتصريف واستيعاب كميات مياه الأمطار منذ الصباح في مناطق ونواحي أطراف العاصمة.

وذكر بيان لقسم الإعلام والإتصال الحكومي، إن "مديرية مجاري المحافظة نفذت حملة طوارئ حسب توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، تضمنت تشغيل محطات الضخ بكامل طاقاتها التصريفية وانتشار فرق الصيانة والآليات التخصصية وحسب فقرات خطة الطوارئ لموسم الأمطار".

وأشار البيان إلى "استنفار الملاكات الفنية لمديرية المجاري لتصريف وإستيعاب كميات الأمطار واستمرار العمل في المناطق غير المخدومة في تشغيل المحطات الفلترية ومضخات الديزل لتصريف مياه الأمطار وبدعم الجهد الآلي للمراكز التابعة للمديرية".

وأكد "رفع جاهزية واستعدادات جميع المراكز التابعة لمديرية المجاري ومحطات الرفع والضخ مع استمرار أعمال الصيانة والتشغيل اليومي".

هذا وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات في والوسط والجنوب هطول أمطار غزيرة تسببت بغرق طرقات رئيسية اضافة الى تعطيل الدوام المسائي في المدارس.