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محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-03T17:22:14+0000
محافظة بغداد بشأن حريق دائرة التعويضات: لا أضرار في معاملات الضحايا

شفق نيوز/ اكدت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اضرار بشرية بالحريق الذي اندلع في مبنى دائرة تعويضات ضحايا الإرهاب في منطقة السنك وسط العاصمة.

وذكر بيان لإعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حريقا نشب في الغلاف الخارجي لمبنى دائرة التعويضات، تحديدا في كرفان الحرس الأمني الموجود خارج الدائرة، وتم على إثرها صعود ألسنة النيران إلى الغلاف الخارجي (الكابوند)".

وأشار البيان إلى أن "الحريق نشب الساعة الثانية والنصف مساءً، اي بعد الدوام الرسمي، ولم يتسبب باي أضرار بشرية للموظفين، ولا في المعاملات الخاصة بضحايا الارهاب".

واضاف، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى إخماد الحريق بالسرعة الممكنة، قبل وصوله إلى دواخل المبنى, وأنه سيتم استئناف العمل في الدائرة وبشكل طبيعي، حسب الجدول المبين أدناه".

ووضعت المحافظة وفقا للبيان جدولا للمراجعات اللجنة الفرعية الرابعة الاحد / أ ، ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر . الاثنين / ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ . الثلاثاء/ف ، ق ، ك ، ل ، م ، ن ، ه ، و ، ي .

ولفتت الى ان "المراجعة تكون من قبل ذوي العلاقة حصرا، ودعت الى "متابعة النشر الالكتروني على موقع محافظة بغداد".

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