محافظة بابل تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

شفق نيوز- بابل

أعلن مجلس محافظة بابل، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية، يوم الأربعاء المقبل الموافق الرابع من شهر شباط/ فبراير الجاري بمناسبة الزيارة الشعبانية.

وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "لفسح المجال أمام المواطنين لأداء الزيارة الشعبانية وخدمة الزائرين قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي لدوائر المحافظة كافة ليوم الأربعاء الموافق بمناسبة ذكرى ولادة الامام المنتظر الحجة المهدي بن الحسن، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

وكانت محافظة ميسان، قررت في وقت سابق، اعتبار يومي الأربعاء والخميس عطلة رسمية في جميع الدوائر الحكومية، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، وبينما أعلنت محافظة كربلاء تعطيل الدوام يومي الثلاثاء والأربعاء، قررت محافظتي ذي قار وواسط تعطيل الدوام يوم الأربعاء فقط للمناسبة ذاتها.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق زيارة المنتصف من شعبان في كل عام عند مرقد الإمام الحسين في كربلاء، وهو يوم مولد الإمام محمد المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتم تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية شاملة.