محافظة الانبار تفتتح جسرين على الطريق الدولي السريع

شفق نيوز/ افتتح محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الأحد، جسرين على الطريق الدولي السريع، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلهما من الدمار الذي تعرضا له ابان سيطرة تنظيم داعش على المحافظة .

ويعد الجسر الأول الذي تم افتتاحه وهو جسر تقاطع الفلوجة، أو ما يعرف بـ"جسر الموظفين" من أهم الجسور الحيوية في محافظة، كونه الرابط ما بين الانبار والعاصمة بغداد، وصولا إلى عدد من دول الجوار ( سوريا، السعودية والاردن ) .

واما الجسر الثاني والذي أيضا تم افتتاحه صباح اليوم، هو جسر البو شهاب التحتاني، والذي يعد من أهم الجسور الحيوية أيضا، كونه يسهل حركة العجلات الكبيرة لنقل البضائع من وإلى المحافظة دون الدخول إلى المدن.

وفي السياق ذاته، قال المهندس المقيم على أعمار كلا الجسرين ياسر خلف، لوكالة شفق نيوز، "إغلاق جسر الفلوجة او ما يعرف بـ"جسر الموظفين" أدى إلى الكثير من الحوادث المرورية المؤسفة، وتم تأهيل الجسرين بتمويل من وزارة الإعمار والإسكان" .

وقال محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن ماضون بحملة الإعمار في مدن المحافظة كافة، ولم يتبقَ لنا سوى القليل لنعلن عن أعمار كل ما دمرته الحرب ضد تنظيم داعش".

واستطرد الدليمي خلال المؤتمر قائلا، " هناك مشاريع قيد التنفيذ ومنها المقر الحكومي والمنطقة الحرة والمنطقة الصناعية ومشروع المطار والعديد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المحافظة منها من تمت المباشرة بها ومنها قيد التنفيذ."

وتابع قائلا "لا يوجد اي تلكؤ في اي مشروع في المحافظة، ولكن الأوضاع المالية والصحية التي مرت بها البلاد وما زالت تعاني منها، تسببت بإعاقة سير عدد من مشاريع البناء والأعمار، ولكن هذا لن يمنع من السير لبناء وتطوير مدن المحافظة".