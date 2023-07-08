محافظات عراقية على موعد مع نصف درجة الغليان اعتباراً من الغد

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم السبت، بأن درجات الحرارة ستكون عند الخمسين مئوي لما تبقى من الأسبوع الجاري.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان تحديثات درجات الحرارة الصادرة مساء السبت 8 تموز تشير إلى أنه لا تغيير في الأجواء خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ستكون خمسينية نهارا في الظل تشهدها مدن جنوب البلاد وأقل قليلا في باقي المناطق.

واضاف؛ أن الرياح ستكون متقلبة على فترات يسبب أجواء مرهقة، وتستمر التقلبات هذه لغاية مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع؛ أن الرياح ستعود بعدها للنشاط وتهب من الاتجاه الشمالي الغربي، وهذا النشاط ربما يخفف من شدة الحرارة في الاجواء لكن درجات الحرارة ستستمر مرتفعة.